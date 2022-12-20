Москва, 20 декабря, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Предлагаем вашему вниманию статью директора Института нового общества, руководителя Центра политэкономических исследований Василия Колташова

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Санкции коллективного Запада показали, что железные дороги необычайно важны для выживания и развития российской экономики. Не имея возможности произвести часть поставок углеводородов по трубопроводам, Россия поставляет их на внешний рынок при помощи железных дорог. Таким же путем к портам доставляется многое иное. Потому, материальное состояние ОАО «Российские железные дороги» волнует правительство. Принимаются важные решения по финансовому оздоровлению этой крайне важной для государства и экономики естественной монополии.

Новости таковы: принято решение о докапитализации РЖД на 217 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния, средства поступят до конца года. Задача — помочь РЖД реализовать инвестиционную программу и сократить долги. В компании утвержден план, согласно которому 29 декабря досрочно будут погашены девять выпусков облигаций серий БО-09, БО-10, БО-12 — БО-16, БО-18 и БО-19. Общий объем стоимости ценных бумаг составляет 217 млрд рублей. Известно, что каждый объем выпусков составляет по 25 млрд рублей. Исключением является серия БО-14, имеющая объем в 17 млрд рублей.

Все перечисленные займы РЖД разместила в непростой для отечественной экономики период 2013–2015 годов, когда мировой рынок накрыла так называемая Вторая волна глобального кризиса. Средства требовались РЖД для поддержания своей стратегии развития. Погашение облигаций должно было произойти в 2028–2044 годах.

Модель финансирования инвестпрограммы РЖД, которая в предшествующие годы предусматривала активное использование заемных механизмов, сегодня нуждается в существенной корректировке. Для сохранения темпов развития компании необходимо иметь максимальные возможности с учетом реально существующих источников финансирования.

Получение государственных денег дает возможность избавиться ранее срока от расходов на обслуживание долга. Это для компании сейчас важно, так как «война санкций» повышает значение железнодорожного транспорта и нагрузку на него. Все требуется успевать, успевать быстрее и в нужном объеме.

Так что, правительство дает РЖД деньги не в виде подарка. Компания недавно сообщила о проведении дополнительной эмиссии привилегированных (дающих гарантированный доход) акций на сумму 217 млрд рублей в пользу российского государства. Однако потребуется выплачивать больше дивидендов по привилегированным акциям, а значит работать компании нужно эффективно. При этом абсолютно прав глава Министерства транспорта Виталий Савельев, утверждая: средства привлекаются для уменьшения долговой нагрузки на РЖД, что повышает её возможности.

Известно, что в обращении находится 37 различных выпусков биржевых облигаций РЖД. Их суммарный объем — 633 млрд рублей. Еще на рынке присутствует 19 выпусков классических облигаций на сумму 497,2 млрд рублей. Суммарно это немало. Потому решение правительства является в настоящих условиях верным и своевременным. Сообщается, что погашение облигаций будет производиться в рублях в безналичном порядке по 100% номинальной стоимости. Если верить Савельеву, то это пойдет на пользу РЖД, и поможет в 2023 году на 27%, до 637 млрд рублей, увеличить прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам (EBITDA).

Долговую нагрузку на РЖД нужно снижать, и, возможно, ныне принята не последняя мера. РЖД предстоит решать немало задач, а, может быть, и взять на себя большие обязанности по расширению железнодорожной сети России. В Сибири это особенно важно, так как в Приморские порты потребуется доставлять все больше грузов из самых отведенных пунктов отправления.

Ничего не поделаешь, переориентация внешней торговли России на Восток требует переброски огромной массы товаров. Потому, правительство решило не откладывать с мерами поддержки РЖД, но оформило их в коммерчески логичной форме. По сути речь идет о государственном инвестировании в РЖД. Мировой опыт показывает, что инвестиции в железнодорожную инфраструктуру дают огромный импульс металлургии, машиностроению и производству строительных материалов.

Опыт Китая здесь весьма показателен, так как было получено сильное ускорение всей экономики. Еще более важна задача адаптации российской транспортной системы к новым международным политико-экономическим условиям.

Для реализации подобных задач, да и задач текущей работы, РЖД должна быть в лучшей финансовой форме, чем прежде. Между тем, за минувшее десятилетие компания достигла предельных показателей по долгу. Вмешательство государства оказалось необходимым. Повлияло на ситуацию и резкое сужение возможностей компании по привлечению заемных денежных средств на рынке. С него ускользнули иностранные и офшорные капиталы, Банк России вынужден был поднять ключевую ставку и держать её на повышенном уровне для защиты рубля и обуздания цен. Но это сделало кредитование предприятий более дорогим — менее доступным.

РЖД имеет на 2023 год инвестиционную программу в более 1 трлн рублей. И нужно признать: в очень непростой военно-политической обстановке, когда масса средств отвлекается на решение задач на территории бывшей советской Украины, правительство нашло деньги для дополнительной капитализации РЖД и снижения на неё долговой нагрузки, понимая, что этим содействует в будущем году реализации инвестиционных планов компании. Решение полезное и своевременное.