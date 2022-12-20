Лондон, 20 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. По версии британского журнала The Economist Украина является страной 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В статье указано, что впервые с 2013 года (когда издание начало называть страну года), выбор не вызвал споров в редакции журнала.

Издание отмечает, что по традиции звание «государство года» присуждается стране, экономическая ситуация в котором за минувший год улучшилась, при этом на Украине после начала СВО ситуация стала намного хуже, а экономика сократилась на 30%.

Напомним, что в прошлом году по версии The Economist страной года стала Италия.

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