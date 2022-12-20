Москва, 20 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В России открылись первые отделения движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

ИА REGNUM Творческая молодежь

Согласно опубликованным данным, первые отделения движения появились в одной из школ Москвы, международном центре «Артек» (Республика Крым) и во всероссийском детском центре «Орлёнок» (Краснодарский край).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в программу школьных уроков «Разговоры о важном» войдёт тема нового российского движения молодежи — «Движения первых».

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