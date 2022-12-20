Киев, 20 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины закончились свободные места для продолжительного размещения беженцев. Об этом 20 декабря заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в настоящее время нет свободных мест для продолжительного пребывания в Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской и Полтавской областях.

Он отметил, что места в таких пунктах еще остались в Закарпатской, Житомирской, Одесской, Волынской областях.

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