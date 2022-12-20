Звёздный городок, Московская область, 20 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В России стартовал отбор белорусских кандидатов для космического полёта, сообщает 20 декабря Роскосмос.

Василий Иванов ИА REGNUM В павильоне Роскосмоса

«В подмосковном Центре подготовки космонавтов начался отбор кандидатов для полёта на российском корабле «Союз МС», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По уточнённым данным, в Россию для участия в отборе прибыли шесть космонавтов. В ближайшее время они пройдут медицинские обследования, по результатам которых главная медкомиссия определит годность кандидатов к полёту.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил о намерении в 2023 году отправить на орбитальную станцию космонавта из Белоруссии.

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