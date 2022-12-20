Москва, 20 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Совет директоров Газпрома 20 декабря утвердил бюджет на 2023 год, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

Также утверждена инвестпрограмма в объеме 2,3 трлн рублей, что является рекордно высоким показателем. В 2022 году объем инвестиций составил 1,98 трлн рублей.

Предусмотрено выделение средств на ряд приоритетных для компании проектов, включая Ямальский, Якутский и Иркутский центры газодобычи, газопровод «Сила Сибири» и газоперерабатывающий комплекс.

Все обязательства Газпрома будут исполнены в полном объеме, без дефицита, сообщили в пресс-службе.