Калининград, 20 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Число мигрантов из Германии в Калининградскую область впервые с 2017 года превысило количество выехавших в обратном направлении. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Калининградстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Согласно данным службы, с января 2012 года по октябрь 2022 года в Калининградскую область из других стран прибыли всего 93 105 человек, а покинули область за этот период 43 318 человек. Таким образом, почти за одиннадцать лет население региона за счёт международной миграции увеличилось на 49 787 человек, говорится в публикации.

«Впервые с 2017 года из Германии в Калининградскую область приехало больше, чем выехало. Миграционный прирост составил 156 человек», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что с января по октябрь 2022 года в Калининградскую область прибыли 400 человек из Германии, а уехали в эту страну из российского региона 244 человека.