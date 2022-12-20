Белград, 20 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти обвиняет Москву в стремлении «разжечь войну» на Балканах, пишет газета Guardian.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Альбин Курти

По словам Курти, связями Сербии и России обеспокоены партнёры на Западе.

«Мы не знаем, как они могут быть использованы в случае роста напряжённости и эскалации на севере (Косово — прим. ИА REGNUM). Они заинтересованы в этом и стремятся перенести военные действия на Балканы, где у них есть партнёр в Белграде», — цитирует политика издание.

Премьер самопровозглашенного Косово считает, что якобы Москва заинтересована в росте мировой нестабильности. Россия всячески сигнализирует Белграду о возможности военной поддержки в случае разжигания полномасштабного конфликта Сербии и Косово, сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря сербские СМИ сообщили, что власти страны направили командованию миссии НАТО в Косово запрос на введение в регион Косово и Метохия сербской армии и полиции.