Москва, 20 декабря, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В МИД Финляндии обсудили инцидент, в ходе которого посольство страны в Москве было закидано кувалдами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей дипмиссии.

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В министерстве назвали произошедшее «хулиганскими действиями», пообещав отреагировать на них.

«В данный момент МИД Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями», — заявили в посольстве.

Ранее сообщало, что 20 декабря неизвестные забросили во двор посольства Финляндии несколько кувалд. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не было. Нападавшие скрыли свои лица масками.