Мехико, 20 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Руководство Мексики предоставило убежище членам семьи бывшего главы Перу Педро Кастильо, которые находятся в мексиканском посольстве в Лиме. Об этом 20 декабря заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард на пресс-конференции, которую транслирует правительство страны в соцсетях.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Педро Кастильо

«Им было предоставлено убежище, потому что они находятся на мексиканской территории, в посольстве», — сообщил Эбрард, добавив, что в настоящее время проходят переговоры о разрешении на безопасный выезд, чтобы члены семьи при желании имели такую возможность.

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