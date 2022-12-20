Вашингтон, 20 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Новейшую боевую систему «Авангард» активно разворачивают Вооружённые силы РФ. Об этом 20 декабря пишет американский журнал Newsweek.

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«Это оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и его невозможно перехватить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Авангард» был одной из тех передовых систем вооружений, о которых президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года.

Представляя это оружие, Путин рассказал о его способности совершать резкие манёвры, что обеспечивает неуязвимость от противовоздушной и противоракетной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в Оренбургской области заступает на боевое дежурство второй полк, оснащённый «Авангардом».