Москва, 20 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Неизвестные забросили во двор посольства Финляндии в России несколько кувалд, сообщает 20 декабря РИА Новости.

Jan Leineberg Флаг Финляндии

Группа мужчин в масках, скрывающих лица, забросали территорию возле посольства, перекинув кувалды через металлический забор. В посольстве подтвердили, что в отношении дипмиссии было совершено хулиганское действие.

Согласно опубликованным данным, при инциденте никто не пострадал. Также уточняется, что нападавшие не нанесли посольству материального ущерба.