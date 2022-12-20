Москва, 20 декабря, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Пробки на дорогах в Москве достигли десяти 10 баллов. 20 декабря следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Сергей Тюрин Пробка

Согласно данным сервиса, вечером 20 декабря дороги Москвы сковали десятибалльные пробки. В столичном департаменте транспорта призвали московских водителей быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате обильного снегопада утром 19 декабря в Москве высота снежного покрова достигла отметки 34 см. Осадки повторили суточный рекорд по высоте снежного покрова, который был установлен в Москве 19 декабря 1941 года.

Утром 20 декабря в аэропортах Москвы были задержаны либо отменены свыше 40 рейсов.

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Об этом: В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов