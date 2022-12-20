Магас, 20 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел рабочую встречу с руководителем министерства автомобильных дорог республики Батыром Хаматхановым, в ходе которой внимание было уделено не только итогам работы ведомства в текущем году, но и планам относительно дальнейшей реконструкции дорог. Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, на протяжении последних нескольких лет региональное дорожное ведомство демонстрирует хорошие показатели в таком важном направлении как строительство и реконструкция дорожной сети. В частности, речь идет о порядка 250 км вновь созданного и реконструированного дорожного полотна, и это удалось сделать в период с 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Ингушетия

Глава Ингушетии отметил, что не понаслышке знаком с ситуацией, поскольку сам принимал участие в открытии многих важных магистралей и может судить о том, что дорожники действительно ответственно относятся к своим обязанностям. «Эти дороги охватывают города, отдаленные села, связывают их между собой, позволяют нашим жителям комфортно передвигаться, повышают доступность социальных объектов, — отметил Махмуд-Али Калиматов. — Возьмите село Даттых, скорая по бездорожью туда добиралась больше часа, сейчас картина изменилась, люди выражают благодарность за, казалось бы, обычные и обязательные условия для проживания в благоустроенном регионе, но такие работы нам еще предстоят, мы и дальше намерены развивать инфраструктуру дорожную и социальную».

По словам Батыра Хаматханова, в текущем году в дорожном вопросе проделана серьезная работа — 53,7 км автодорог удалось привести в нормативное состояние, причем речь идет в том числе и о мостовых сооружениях протяженностью свыше 60 погонных метров. Важным достижением для Ингушетии стал тот факт, что Минавтодор республики сумел полностью реализовать нацпроект «Безопасные качественные дороги», сделав это первым в России и раньше установленных сроков.

«Вы уже в третий раз занимаете ведущую позицию по итоговым данным нацпроекта по стране, что благотворно влияет на формирование авторитета республики и доверия к ней», — сказал Махмуд-Али Калиматов, попросив и в дальнейшем не снижать темпов и качества работы. Именно благодаря программе 13 объектов дорожного сектора республики удалось привести в соответствие с нормативами. Реконструкция затронула Магас, Карабулак, Гайрбек-Юрт, Экажево, Назрань, Сунжу и другие города и села республики. Также в уходящем году в рамках различных программ получилось реализовать еще пять объектов — это капремонт автомобильных дорог «Экажево-Сурхахи» и «Экажево — Али-Юрт» совокупной протяженностью почти 15 км и другие полотна.

На сегодняшний день продолжаются работы по реконструкция 8,7 км направления «Яндаре-Сурхахи», включенного на 2023 год в рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального значения». Также глава регионального Автодора отчитался и о работе, проведенной в рамках поручений главы республики и исполнения обращений граждан, в том числе в ходе прямого эфира «Диалог с народом». Речь идет не только об ремонте асфальтобетонного покрытия на ряде улиц, но и обустройстве тротуаров, площадок и парковочных мест.

Махмуд-Али Калиматов дал высокую оценку результатам работы ведомства под началом Батыра Хаматханова, «Все поставленные перед вами задачи вы выполняете не только с опережением графика, но и качественно. Это командная работа всех работников Минавтодора Ингушетии. И вы отлично с этим справились», — подчеркнул глава Ингушетии, выразив благодарность Хаматханову за ответственный подход к работе.

Однако на достигнутых успехах в вопросах дорог в Ингушетии останавливаться не планируют, и уже в следующем году в республике намерены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализовать восемь объектов дорожной инфраструктуры, в числе которых два мостовых сооружения. По словам Батыра Хаматханова, в задачи на следующий год включены такие важные планы как приведение в надлежащее состояние двух переходов через реку Сунжу. Также в республике проведут капремонт и реконструкции ряда важных дорог и крупных объектов. Помимо этого, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет осуществлена реконструкция подъездов сразу к двум сельхозпредприятиям — ООО «Птицекомлекс «Южный» в Сагопши и сельхозкооперативу «Юг-Агро» в Долаково.

Говоря о важных задачах на следующий год, Махмуд-Али Калиматов акцентировал внимание на необходимости завершить работы по возведению мостовой конструкции в Экажево и восстановлению полотна, связывающего Горогорск и Зязиков-Юрт. Он подчеркнул, что указанный мост расположен в важном для жителей села месте — в непосредственной близости от мечети. Поэтому нужно сделать передвижение на данном участке комфортным, особенно учитывая тот факт, что оживленный трафик фиксируется там не только по пятницам.

«Также важно сделать все возможное, чтобы повысить транспортные удобства при поездке наших жителей в другие регионы, обеспечить им качественную дорожную инфраструктуру», — отметил Махмуд-Али Калиматов.