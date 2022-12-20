Москва, 20 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России 20 декабря опубликовало в телеграм-канале видео работы фельдсвязи в зоне специальной военной операции России на Украине.

StockSnap Письмо

«Военнослужащим приятно получить от своих родных какое-то сообщение, поддержку. Считаю, что это очень важно. Спасибо за то, что дали такую возможность поддержать своих родных», — рассказала родственница военнослужащего, отправившего письмо, Наталья.

В ведомстве отметили, что почтовые сообщения от родных и близких доставляются бесперебойно. В министерстве напомнили, что использование мобильной связи в зоне боевых действий ограничено, добавив, что восполнить «пробелы» помогает почтовая связь.

«Я рад, что появилась такая возможность, потому что сейчас это единственный способ связаться с домом. Это самый надежный способ узнать у родных как дела дома и сообщить им, что со мной всё в порядке, — сообщил военнослужащий ВС РФ, рассказав о написании двух писем и ожидании ответа. — Радует, что помимо писем можно отправлять посылки, рисунки ребенка, При нынешних обстоятельствах это сильно спасает»