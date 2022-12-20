Киев, 20 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Киевской области энергетикам пришлось обесточить критическую инфраструктуру. Об этом 20 декабря сообщил глава региона Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Без света

По его словам, ситуация с энергоснабжением в области остается сложной.

«В течение дня энергетики вынужденно отключали критическую инфраструктуру», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Киевской области ввели экстренные графики отключения электроэнергии.

Читайте также: Электроснабжение Киевской области могут восстановить через несколько дней