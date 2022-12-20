В Киевской области обесточена критическая инфраструктура
Киев, 20 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Киевской области энергетикам пришлось обесточить критическую инфраструктуру. Об этом 20 декабря сообщил глава региона Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.
ИА REGNUM
Без света
По его словам, ситуация с энергоснабжением в области остается сложной.
«В течение дня энергетики вынужденно отключали критическую инфраструктуру», — написал он.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Киевской области ввели экстренные графики отключения электроэнергии.
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