Херсон, 20 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Сенатором от Херсонской области в Совете Федерации России назначен Константин Басюк, сообщает 20 декабря пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В телеграм-канале ведомства говорится, что «сенатором верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии «Единая Россия» Константин Владимирович Басюк».

Басюк ранее занимался проектами в нефтехимической, машиностроительной и горнодобывающей отраслях, а также инфраструктурными инвестпроектами в транспортной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделён Дмитрий Ворона.