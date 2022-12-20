Загреб, 20 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Украину насильно пытаются сделать союзником Хорватии. Об этом 20 декабря заявил глава балканского государства Зоран Миланович, сообщает газета Index. hr.

Predsjednik.hr Зоран Миланович

Журналисты задали вопрос президенту Хорватии, должна ли страна оставаться в числе стран, которые не хотят участвовать в миссии Европейского союза по оказанию военно-технической помощи Украине.

«Украина нам не союзник. Ее насильно пытаются сделать им. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС», — приводит газета слова президента Хорватии.

Миланович также подверг критике поведение лидеров Евросоюза.

«Они обращаются с нами как со слепоглухими дураками. Я извиняюсь перед слепоглухими людьми, которые были у меня на днях, они не дураки», — заявил он.

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