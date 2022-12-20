Президент Хорватии Миланович: Украина нам не союзник
Загреб, 20 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Украину насильно пытаются сделать союзником Хорватии. Об этом 20 декабря заявил глава балканского государства Зоран Миланович, сообщает газета Index. hr.
Журналисты задали вопрос президенту Хорватии, должна ли страна оставаться в числе стран, которые не хотят участвовать в миссии Европейского союза по оказанию военно-технической помощи Украине.
«Украина нам не союзник. Ее насильно пытаются сделать им. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС», — приводит газета слова президента Хорватии.
Миланович также подверг критике поведение лидеров Евросоюза.
«Они обращаются с нами как со слепоглухими дураками. Я извиняюсь перед слепоглухими людьми, которые были у меня на днях, они не дураки», — заявил он.
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