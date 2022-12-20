Пекин, 20 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Китай намерен углублять сотрудничество с Германией в решении энергетического и продовольственного кризисов, заявил 20 декабря в ходе телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером председатель КНР Си Цзиньпин.

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

«Китай готов к более широкому и углубленному сотрудничеству с Германией в решении глобальных проблем, таких как вялое восстановление экономики после пандемии, изменение климата, продовольственный и энергетический кризисы», — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

С китайской стороны надеются, что Германия продолжит занимать активную позицию в обеспечении стабильного долгосрочного развития двусторонних отношений.

Также от Германии ожидают обеспечения справедливой и недискриминационной деловой среды для китайских компаний.