МИД России обеспокоен прозападной позицией ЮНЕСКО
Лавров обвинил ЮНЕСКО в прозападной позиции и нарушении беспристрастности
Москва, 20 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Секретариат ЮНЕСКО в 2022 году не принял ни одного решения о предоставлении эгиды организации мероприятиям в России, заявил 20 декабря глава МИД Сергей Лавров.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЮНЕСКО
Россия обеспокоена этой позицией руководства ЮНЕСКО, организация следует установкам Запада, нарушая тем самым принцип беспристрастности, сказал министр.
В октябре 2022 года посол России в Мексике Виктор Коронелли рассказал, что представители 48 стран устроили демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО, упрекнув организаторов в приглашении России.