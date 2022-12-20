Москва, 20 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Секретариат ЮНЕСКО в 2022 году не принял ни одного решения о предоставлении эгиды организации мероприятиям в России, заявил 20 декабря глава МИД Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Россия обеспокоена этой позицией руководства ЮНЕСКО, организация следует установкам Запада, нарушая тем самым принцип беспристрастности, сказал министр.

В октябре 2022 года посол России в Мексике Виктор Коронелли рассказал, что представители 48 стран устроили демарш на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО, упрекнув организаторов в приглашении России.