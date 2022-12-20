Варшава, 20 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт на поставки нефти из России, срок которого истекает в январе 2023 года. Об этом 20 декабря заявила журналистам пресс-секретарь компании Эдита Олькович.

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«Orlen не продлит долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года», — сказала Олькович.

По её словам, единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций.

Она добавила, благодаря диверсификации поставок уже 70% нефти на все заводы Orlen в Польше, Чехии и Литве поступает с альтернативных направлений. При этом в 2015 году из России поступало почти 100% нефти.