Берлин, 20 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В решении Евросоюза о введении ограничения цен на газ полно дыр, в результате чего его реализация будет неэффективной. Об этом 20 декабря пишет корреспондент Стефан Шульц в немецком издании Der Spiegel.

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По его мнению, решение об ограничении цен на газ содержит много способов обхода, при этом имеются условия, при которых его действие могут приостановить.

«Этот «потолок» напоминает сито. К примеру, он должен действовать на всех европейских площадках. Однако Еврокомиссия сохранила за собой право делать исключения», — пишет журналист, добавив, что такой формат можно рассмотреть только как попытку сохранить лицо, при этом удачным это решение назвать нельзя.

Он предположил, что потолок цен могут отменить в некоторых случаях.

«В частности, это может произойти, если граждане ЕС начнут потреблять больше газа, если слишком много танкеров с СПГ направят в Азию», — сообщил корреспондент.

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