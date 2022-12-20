Москва, 20 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Введение так называемого «потолка цен» на газ в ЕС может привести к дефициту этого топлива в европейском регионе, заявил 20 декабря вице-премьер России Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

Как сообщалось ранее, Новак также отметил, что Россия считает это решение ЕС политическим и намерена ответить на него, как только будут опубликованы все документы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также сообщал, что Россия ответит на введение «потолка цен» на газ по аналогии с тем, как ответила на введение ограничений в отношении нефти.

«Потолок цен» на газ в ЕС, в соответствие с ранее принятым решением, будет введен с 15 февраля 2023 года, если стоимость топлива будет превышать 1900 евро за тысячу кубометров.