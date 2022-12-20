Будапешт, 20 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Количественные ограничения на продажу некоторых основных продовольственных товаров введены в магазинах Венгрии. Об этом сообщает польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустые полки

Венгерское правительство ранее установило потолок цен для восьми категорий товаров: пшеничной муки, яиц, сахара, молока, подсолнечного масла, картофеля, куриной грудки и свинины. Ограничения будут действовать до апреля 2023 года.

Время от времени этих товаров не хватает, поэтому магазины вводят лимит на продажу. Так, молоко продают по литру в одни руки, картофель — по килограмму, а яйца — по одной упаковке.

«Венгры боятся, что максимально установленные цены сохранить не удастся, несмотря на обещания правительства. Так, как это случилось с ценами на топливо», — заявил политолог Доминик Хей.

Он добавил, что поляки, проживающие в Венгрии, стали просить привезти им продукты питания из Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Еврокомиссии следует тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для стран ЕС.

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