Брянск, 20 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Энергетический объект в Брянской области был атакован беспилотным летательным аппаратом. Об этом 20 декабря написал глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Mitch Nielsen Дрон

Согласно опубликованным данным, в результате атаки беспилотника в Трубчевском районе оказались повреждены здание и автомобиль. Пострадавших нет.

По словам Богомаза, на месте работают спецслужбы.

Ранее глава региона сообщал об атаке на Суземский район со стороны ВСУ.

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