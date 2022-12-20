Москва, 20 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Пока не определён новый участник нефтегазового проекта «Сахалин-2», который заменит британско-нидерландскую компанию Shell. Об этом 20 декабря сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

На вопрос о том, есть ли понимание, кто станет новым участником проекта вместо Shell, Новак ответил: «По «Сахалину-2» — нет ещё».

Напомним, летом из-за недружественных действий иностранных государств Россия сменила оператора «Сахалина-2», компанию Sakhalin Energy, на новое российское юридическое лицо с долей в 50% у «Газпром Сахалин холдинга».

Из иностранных участников правом остаться в проекте воспользовались только японские Mitsubishi Corporation и Mitsui&Co. Shell приняла решение уйти, правительство РФ утвердило стоимость её доли на уровне 94,8 млрд рублей.