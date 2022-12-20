Москва, 20 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Авторы нового единого школьного учебника по истории должны уделить основное внимание рассказам о героях и выдающихся личностях России от древнейших времен до наших дней. Об этом 20 декабря сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

ИА REGNUM Студенческие учебники

По его словам, в новый школьный учебник по истории должны войти рассказы о выдающихся личностях и героях России, в том числе о героях спецоперации на Украине. Уточняется, что к работе по разработке учебника привлекут лучших российских историков, которые имеют опыт написания подобных пособий. Мягков отметил, что создание такого учебника по истории является одной из самых актуальных задач школьного образования.

«Безусловно, в учебных пособиях необходимо давать информацию о давлении коллективного Запада на Россию и русский мир, о причинах, которые вынудили нас проводить специальную военную операцию. Рассказ о бывших республиках СССР, в том числе украинской советской республике должен также быть представлен на подлинных фактах, документах», — цитирует ТАСС его слова.

Мягков заявил, что особое внимание нужно будет уделить «региональному компоненту» учебника, который должен воспитывать любовь к большой и малой родине

В учебнике также должно уделяться внимание истории традиционных религий России и роли Русской православной церкви в развитии государства.

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