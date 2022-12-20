Кишинёв, 20 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Молдавские власти планируют контролировать и ввести ограничения на доступ к соцсетям, заявил представитель партии «Строим Европу дома», бывший замглавы генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Ссылаясь на коллег из силовых структур, он заверил, что в Молдавии намерены создать рабочую группу. Её задачами станут изучение международной практики по введению запрета некоторых видов коммуникационных приложений по причине отсутствия возможности их контролировать и через которые формировались альтернативные источники информации.

«Первая цель — Telegram, за ней следует TikTok», — написал Кавкалюк в своём телеграм-канале.

Кроме этого, руководство Молдавии готово закупить программное обеспечение (ПО) для перехвата сообщений в используемых гражданами приложениях.

«Новое ПО для перехвата уже должно быть в рабочем состоянии, как только будут утверждены поправки к закону о СИБ, дающие возможность прослушивать кого угодно, без судебного ордера и возбуждения уголовного дела», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года глава МВД Молдавии Анна Ревенко заявила, что её личный профиль в соцсетях взломали неизвестные.

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