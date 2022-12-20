В США индустрия игрушек выживает за счёт взрослых потребителей
NBC: взрослые жители США покупают для себя четверть всех игрушек
Вашингтон, 20 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Только инфляция и взрослая потребительская группа удерживают на плаву американскую индустрию игрушек, сообщает CNBC со ссылкой на исследование NPD Group.
«Взрослые дети», или кидалты, ежегодно обеспечивают четверть всех продаж игрушек в США, а это около $9 млрд. Именно они — крупнейший драйвер роста во всей отрасли.
NPD помещает в эту категорию лиц старше 12 лет, хотя изначально термин «кидалт» применяли для мужчин не моложе 30 лет, увлекающихся мультфильмами и видеоиграми. Пандемия коронавируса ускорила развитие отрасли, говорится в публикации.
Кидалты, покупающие игрушки, как правило, очень любят мультфильмы, супергероев и коллекционные вещицы, напоминающие им о детстве. Они покупают «детские» фигурки, наборы Lego и куклы.
«В последние годы производители игрушек создали линейки продуктов только для этих потребителей, так как осознали, что поколение взрослых, которые всё ещё хотят повеселиться, обеспечивает высокий спрос», — пишет издание.
По словам главного бренд-менеджера компании по производству игрушек Jazwares Джереми Падавера, определение взрослой жизни изменилось. Раньше, чтобы считаться взрослым, нужно было быть очень честным, серьёзным членом общества. Теперь люди чувствуют себя гораздо свободнее и могут выражать свои пристрастия, которые составляют часть взрослой жизни.
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