Вашингтон, 20 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Только инфляция и взрослая потребительская группа удерживают на плаву американскую индустрию игрушек, сообщает CNBC со ссылкой на исследование NPD Group.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«Взрослые дети», или кидалты, ежегодно обеспечивают четверть всех продаж игрушек в США, а это около $9 млрд. Именно они — крупнейший драйвер роста во всей отрасли.

NPD помещает в эту категорию лиц старше 12 лет, хотя изначально термин «кидалт» применяли для мужчин не моложе 30 лет, увлекающихся мультфильмами и видеоиграми. Пандемия коронавируса ускорила развитие отрасли, говорится в публикации.

Кидалты, покупающие игрушки, как правило, очень любят мультфильмы, супергероев и коллекционные вещицы, напоминающие им о детстве. Они покупают «детские» фигурки, наборы Lego и куклы.

«В последние годы производители игрушек создали линейки продуктов только для этих потребителей, так как осознали, что поколение взрослых, которые всё ещё хотят повеселиться, обеспечивает высокий спрос», — пишет издание.

По словам главного бренд-менеджера компании по производству игрушек Jazwares Джереми Падавера, определение взрослой жизни изменилось. Раньше, чтобы считаться взрослым, нужно было быть очень честным, серьёзным членом общества. Теперь люди чувствуют себя гораздо свободнее и могут выражать свои пристрастия, которые составляют часть взрослой жизни.

Читайте также: В США поставили рекорд по сумме онлайн-покупок в «чёрную пятницу»