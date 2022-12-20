Пекин, 20 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В ноябре 2022 года Россия экспортировала в Китай 7,8 млн тонн нефти, став крупнейшим поставщиком данного вида топлива в Поднебесной. Об этом говорится в данных Главного таможенного управления КНР, опубликованных 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце Россия обогнала по объёму поставок Саудовскую Аравию (6,6 млн).

По сравнению с октябрем текущего года поставки из России выросли на 1%, однако из Саудовской Аравии, напротив, упали на 17%.

С января по ноябрь поставки российской нефти в Китай выросли на 10,2%, до 79,78 млн тонн. В стоимостном выражении показатель вырос на 50%, до $54,49 млрд. Что касается нефти из Саудовской Аравии, то 80,38 млн тонн обошлись Китаю $60,2 млрд.

Известно, что Ирак поставил в КНР 50,4 млн тонн нефти стоимостью $35,9 млрд, ОАЭ — 37,86 млн тонн, $28,9 млрд, Оман — 35,9 млн тонн, $26,7 млрд.

В 2021 году объём поставок российской нефти в Китай составил 79,64 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Однако стоимость энергоносителя, напротив, выросла на 45%, до $40,66 млрд.