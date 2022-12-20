Вашингтон, 20 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Вашингтону нужно время на восполнение запасов вооружения, переданного в рамках военной помощи киевскому режиму. Об этом 20 декабря пишет газета Wall Street Journal.

The National Guard ПЗРК Stinger

Отмечается, что в случае с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger и противотанковыми комплексами Javelin речь может идти о нескольких годах.

«США потребуются годы, чтобы восполнить ПЗРК Stinger, поскольку их производство было остановлено в 2003 году», — пишет издание.

Как отмечается, компания Raytheon Technologies, которая является единственным производителем Stinger начала возрождать его производство весной 2022 года. Но материал ограничен, поэтому до 2024 года не будет большого количества этого оружия.

Аналогичным образом ситуация обстоит с противотанковыми комплексами Javelin, а также с производством управляемых ракет GMLRS и РСЗО HIMARS.

Ранее The Wall Street Journal написала, что готовность Вооружённых сил США к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания военной помощи Киеву.