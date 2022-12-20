Москва, 20 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Руководству России необходимо изучить все юридические документы ЕС по потолку цен на газ, которых пока нет, заявил 20 декабря вице-премьер РФ Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

«Прежде чем говорить о российском ответе на решение ЕС ввести потолок цен на газ, нужно изучить все соответствующие документы, которых пока нет», — сказал он журналистам.

Вице-премьер также добавил, что введение потолка цен на газ несет риски потери ЕС поставок, их перенаправления на другие рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совете Евросоюза согласовали временный механизм по установлению лимита цен на газ. Установленное ограничение будет динамическим, сообщили в Совете ЕС.

Так, для установления лимита к индикативной цене газа на мировых рынках будут прибавлять 35 евро. Если сумма будет превышена, сделку запретят.

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