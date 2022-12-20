Ярославль, 20 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил планы совместной деятельности с координаторами работы по оказанию адресной помощи участникам СВО, мобилизованным и их семьям.

Пресс-служба правительства Ярославской области Встреча с волонтерами в Ярославле

Глава региона поблагодарил всех представителей волонтерского движения за активное личное участие в общем деле.

«Спасибо вам за ту большую работу, которую вы делаете. Она является очень важным дополнением к поддержке со стороны государства, — сказал Михаил Евраев. — Для нас сегодня это приоритет, поэтому из резервного фонда на приобретение всего необходимого участникам спецоперации правительство области выделяет денег столько, сколько требуется. Все, что можно сделать для поддержки ребят, мы делаем. Помимо обеспечения по линии Минобороны, есть большая потребность в дополнительных вещах: средствах связи, обмундировании, генераторах, медицинских изделиях. При этом очень важно, чтобы это были качественные вещи, чтобы помощь оперативно и своевременно доходила до каждого бойца».

Семьям мобилизованных и военнослужащих в Ярославской области оказывают не только материальную, но и психологическую поддержку. В регионе при поддержке правительства области создана специальная служба. Обратившихся консультируют специалисты МЧС и психологи-добровольцы.

Для детей военнослужащих в области организуют специальные новогодние праздники. С 27 по 29 декабря дети участников СВО из Ярославской области вместе с мамами станут участниками новогодней программы в Москве. Для них правительством области запланированы посещение елки в Гостином дворе, обзорная и пешеходная экскурсии.