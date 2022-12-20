Москва, 20 декабря, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны, сообщили в пресс-службе Кремля 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу

Участие в работе коллегии примут командующие всеми военными округами, видами и родами войск российской армии, руководители центральных органов военного управления, а также некоторые министры.

Заседание пройдет в национальном центре управления обороны. Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году и поставить задачи на 2023 год.

С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу, отметили в пресс-службе. Он сообщит о ходе проведения военной спецоперации России.

Кроме того, Шойгу в своем выступлении затронет ряд иных вопросов, в том числе о количестве вооружений и техники в войсках, строительстве военной инфраструктуры, аспектах социальной защиты военнослужащих.