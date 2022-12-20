Ставрополь, 20 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае начал работу комплекс по производству вещевого имущества для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции на территории Украины. Соответствующая информация была опубликована 20 декабря в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В церемонии открытия приняли участие руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны России генерал-лейтенант Алексей Лемякин и заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

По данным ведомства, производственная мощность комплекса — 100 тыс. предметов в месяц. Выход предприятия на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест.