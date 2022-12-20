Москва, 20 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении стальных клиновых задвижек, произведенных в Китае. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба торгового блока этой комиссии.

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По информации ведомства, члены коллегии ЕЭК приняли решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении стальных клиновых задвижек из Китая, при этом срок действия данной меры составит пять лет.

Уточняется, что размер пошлины составит от 25,57 до 36,23% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.

Отмечается, что данное решение было принято по результатам антидемпингового расследования, которое начал департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК в июне 2021 года по заявлению производителей товара из ЕАЭС (ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» и АО «Благовещенский арматурный завод», при поддержке ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»).

По информации комиссии, антидемпинговую пошлину не будет уплачивать китайская компания Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd., которая приняла на себя ценовые обязательства, в случае наличия соответствующих подтверждающих документов.

Отмечается, что решение ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

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