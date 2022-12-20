Москва, 20 декабря, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий понятие экстремистской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Относятся к экстремистским материалам предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования картографические и иные изображения и продукция, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации.

Исключения устанавливаются для делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами.

Парламентарии обратили внимание на то, что участились случаи распространения на территории страны печатно-буклетной, картографической и иной продукции, на которой те или иные части территории Российской Федерации (например, Крым, южные Курилы и так далее) наглядно отнесены к территориям других государств. Речь идет в том числе о ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Такого рода информационные акции являются скрытой формой пропаганды, отметил депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Во время обсуждения депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) обратил внимание на то, что на карте, расположенной в здании Госдумы со стороны Георгиевского переулка, отсутствует Крым в составе России.

«Все карты, изданные до принятия закона, эти случаи под понятие административного правонарушения подпадать не будут», — ответил на вопрос в ходе дискуссии Валеев.

Закон обратной силы не имеет, напомнил парламентарий.

Он уточнил, что наказываться будет умышленное искажение границ на картах России. Штраф составит 1 млн рублей, следует из КоАП.