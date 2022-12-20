Москва, 20 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 20 декабря в своем телеграм-канале поблагодарил президента Владимира Путина за вручение ордена «За заслуги перед Отечеством».

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

Балицкий отметил, что награда по праву принадлежит всем жителям региона.

«Запорожская область продолжит расти и развиваться, достигать высоких результатов», — добавил он.

20 декабря в Кремле Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды нескольким гражданам, в том числе главам регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Врио глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, Балицкий и врио главы Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо — третьей степени.