Балицкий пообещал, что Запорожская область будет расти и развиваться
Балицкий поблагодарил Путина за орден и пообещал, что Запорожская область будет расти и развиваться
Москва, 20 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 20 декабря в своем телеграм-канале поблагодарил президента Владимира Путина за вручение ордена «За заслуги перед Отечеством».
Балицкий отметил, что награда по праву принадлежит всем жителям региона.
«Запорожская область продолжит расти и развиваться, достигать высоких результатов», — добавил он.
20 декабря в Кремле Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды нескольким гражданам, в том числе главам регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.
Врио глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, Балицкий и врио главы Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо — третьей степени.