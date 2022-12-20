Москва, 20 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Активнее вовлекать учёных в решение государственных задач призвал премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на церемонии награждения лауреатов премии правительства России за 2022 год.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Необходимо активнее вовлекать состоявшихся исследователей в решение конкретных задач развития общества и всей нашей страны, предоставлять возможности быстрее превращать фундаментальные разработки в соответствующие инновации, которые будут применяться в том числе и на производстве», — сказал он.

Мишустин напомнил, что президентом Владимиром Путиным 2022 год был объявлен первым в Десятилетии науки и технологий. Предстоит много сделать, в том числе привлечь молодёжь в сферу исследований, добавил глава правительства.

По словам Мишустина, «создается соответствующая научно-исследовательская и социальная инфраструктура, чтобы ребята уже с младших классов школы могли реализовывать свои таланты».

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно премии правительства России в области науки и техники присуждаются за разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ; за практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в технике и технологиях; за разработки, содействующие повышению эффективности реального сектора экономики.