Чебоксары, 20 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах возбуждено после взрыва на участке магистрального газопровода в Чувашии. Об этом сообщили 20 декабря в следственном управлении СКР по региону.

Пожар в Чувашии. Цитата из видео @teya787

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ. В результате ЧП погибли три человека, ещё один получил травмы. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Ранее в региональном главке СКР сообщили о прибытии на место взрыва следователей и следователей-криминалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли на участке магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе Чувашии днём 20 декабря. По данным МЧС, причиной стала утечка газа в ходе ремонтных работ. Смертельные травмы получили трое рабочих.