Москва, 20 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. После торжественной церемонии вручения государственных наград президент России Владимир Путин пошутил про Советский Союз, сообщает 20 декабря ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Во время неформального общения Путин хотел чокнуться бокалом Игорем Матвиенко, которому было присвоено почётное звание «Народный артист РФ», но композитор протянул навстречу свернутые в трубочку бумаги. Мужчина пояснил, что ему не достался бокал шампанского. В ответ глава государства лишь посочувствовал.

Агентство отмечает, что быстрее всех в данной ситуации среагировал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который поспешно передал свой бокал музыканту.

«В Советском Союзе всё есть, только не всем хватает», — напомнил Путин одну из старых шуток.

После того как официант принес ещё шампанского, президент России проследил, чтобы бокал достался Пушилину.