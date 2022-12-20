Париж, 20 декабря, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Потери ВСУ настолько велики, что киевский режим не может рассчитывать на успех на поле боя. Об этом 20 декабря пишет французское издание Tribune.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На самом деле, при таком уровне потерь ВСУ никогда не смогут вытеснить Россию», — говорится в статье.

По мнению авторов, скоро Западу придётся считаться с реальностью вместо того, чтобы «льстить националистическим иллюзиям» режима Владимира Зеленского.

Отмечается, что настанет день, когда американцы скажут Киеву, что пора всему этому положить конец.

Напомним, в конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Украине, погибли около 100 тыс. военных.

Читайте также: ЧВК «Моцарт» заявила о чрезвычайно больших потерях в рядах ВСУ