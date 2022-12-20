Си Цзиньпин обсудил со Штайнмайером кризис на Украине
Си Цзиньпин заявил, что продолжение кризиса на Украине никому не нужно
Пекин, 20 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Усложнение и длительное продолжение конфликта на территории Украины не соответствует интересам ни одной из сторон. Об этом 19 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает ТАСС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Си Цзиньпин
По информации журналистов, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине.
«Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствуют интересам всех сторон», — заявил председатель КНР.
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