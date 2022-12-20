Екатеринбург, 20 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Свердловской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека, среди которых беременная женщина, сообщили 20 декабря в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что на 38 км дороги Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшейся навстречу «ГАЗелью».

«Шесть пострадавших, четверо погибли, в том числе беременная женщина, двое выжили», — сообщили в министерстве.

По данным ГИБДД, погиб водитель легкового автомобиля и пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 11 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения погиб один человек, ещё пятеро с травмами попали в больницу.

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