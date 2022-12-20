Донецк, 20 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. На главной площади Мариуполя (ДНР) — площади имени Ленина — установят новогоднюю ель, которую доставят из города-побратима — Санкт-Петербурга. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка

По его словам, на площади ведётся монтаж каркаса для главной городской ёлки, и до конца недели её уже установят

Ещё две новогодние ели из Петербурга установят в парках имени Гурова Ильичевского района и «Веселка» Орджоникидзевского района. При этом массовых новогодних гуляний в Мариуполе, как и по всей территории ДНР, в этот раз не будет из-за продолжающихся боевых действий.

1 июня 2022 года Петербург и Мариуполь официально стали городами-побратимами. Власти Петербурга обязались оказывать городу особую помощь в восстановлении. В рамках соглашения о побратимстве Петербург ведет работы по восстановлению Мариуполя. На сегодняшний день разработан и передан для утверждения мастер-план Мариуполя. Обследовано техническое состояние более 300 объектов жилой застройки. Также Петербург передал Мариуполю 100 пассажирских автобусов.