Москва, 20 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Интернет-магазины получили предупреждения от МЧС России по поводу запрета продажи пиротехнических изделий детям в возрасте до 16 лет, сообщил 20 декабря глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Салют

Он также отметил, что во введении тотальных ограничений или запретов на запуск пиротехники в ведомстве не видят смысла.

«Надо создавать условия для безопасного запуска пиротехники, создавать площадки муниципальные, регионального значения, привлекать туда массы, чтобы люди знали, куда прийти, чтобы порадовать своих детей пиротехнической продукцией и не передавать это детям ни в коем случае», — сказал Еникеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС России рекомендуют при выборе ели на Новый год отдать предпочтение искусственной. Покупая гирлянды, необходимо проверить наличие сертификатов электробезопасности, детей следует наряжать в костюмы из трудногорючих материалов, призвали эксперты министерства.

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