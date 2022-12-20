Москва, 20 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Министерство юстиции России намерено ликвидировать правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа», сообщили 20 декабря в Московском городском суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский городской суд

«В суд поступил иск главного управления Минюста РФ о ликвидации Московской Хельсинкской группы», — сообщили в суде.

Иск был зарегистрирован, дата его рассмотрения пока не назначена.

Напомним, Московская Хельсинкская группа, являющаяся старейшей из ныне действующих в России правозащитных организаций, была создана в мае 1976 года и самораспустилась в 1982 году, а затем была восстановлена в 1989 году.