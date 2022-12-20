Москва, 20 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Правительство России в долгу перед многодетными семьями. Об этом 20 декабря заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы всё равно всегда в долгу перед такими, как вы», — сказал президент, обращаясь к многодетной матери из Подмосковья Татьяне Салтыковой, родившей и воспитавшей 17 детей, которой присвоено почетное звание «Мать-героиня».

Путин отметил, что сделать всё для многодетных семей невозможно, подчеркнув, что власти должны стремиться к этому.

В свою очередь женщина поблагодарила главу государства за награду. Российский лидер поблагодарил многодетную мать в ответ. После того как президент узнал о количестве внуков, растущих в семье Салтыковой, он назвал её «богатым человеком».