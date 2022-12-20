Киев, 20 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Украина готова принять экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обеспечить его безопасность и лечение. Об этом 20 декабря написал советник Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Подоляк сообщил, что «невозможно смотреть, как человек, которого ты знаешь, умирает в прямом эфире телевидения».

Он также добавил, что Украина готова принять Саакашвили, гарантировать его безопасность и надлежащее лечение.

«Грузия, сделай правильный выбор», — говорится в сообщении Подоляка.

Ранее Саакашвили заявил, что чувствует себя плохо, так как был отравлен, а также много месяцев с ним обращались неподобающим образом.

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