Белград, 20 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич попросил руководителей НАТО защитить сербов Косово и Метохии, сообщил он 20 декабря на своих страницах в социальных сетях.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич рассказал об итогах встречи с главой командования сил НАТО в Неаполе адмиралом Стюартом Маншем. По оценкам сербского лидера, диалог был «хорошим», а адмирал проявил «понимание» политики нейтралитета Сербии.

Ранее 20 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич призвал членов работащей в Косово миссии под руководством НАТО «предотвратить террор и насилие» в отношении сербов, должным образом отреагировав на угрозы и действия Приштины.

Сербия не допустит ни нового изгнания своих соотечественников со своей земли, ни новых погромов, добавил он.